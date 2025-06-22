Папа римский Лев XIV принял посла Беларуси в Ватикане

Папа римский Лев XIV принял посла Беларуси Юрия Амбразевича в Ватикане. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
В сообщении говорится, что в субботу, 21 июня, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси при Святом Престоле Юрий Амбразевич вручил Папе римскому Льву XIV верительные грамоты. В МИД добавили, что после торжественной церемонии прошла встреча Амбразевича с понтификом. Во время нее были затронуты актуальные темы межгосударственной повестки дня, в том числе и ситуация в регионе.
В пресс-службе отметили, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества Ватикана и Беларуси на различных уровнях, а таже проекты в сфере образования и культуры, гуманитарные инициативы.
Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко и посланник Трампа Келлог говорили о том, что волнует мир.
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