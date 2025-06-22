Папа римский Лев XIV принял посла Беларуси в Ватикане

В сообщении говорится, что в субботу, 21 июня, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси при Святом Престоле Юрий Амбразевич вручил Папе римскому Льву XIV верительные грамоты. В МИД добавили, что после торжественной церемонии прошла встреча Амбразевича с понтификом. Во время нее были затронуты актуальные темы межгосударственной повестки дня, в том числе и ситуация в регионе.