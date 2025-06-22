Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Папа римский Лев XIV принял посла Беларуси в Ватикане

Посол Беларуси в Ватикане вручил верительные грамоты Папе римскому Льву XIV.

Источник: Комсомольская правда

Папа римский Лев XIV принял посла Беларуси Юрия Амбразевича в Ватикане. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

В сообщении говорится, что в субботу, 21 июня, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси при Святом Престоле Юрий Амбразевич вручил Папе римскому Льву XIV верительные грамоты. В МИД добавили, что после торжественной церемонии прошла встреча Амбразевича с понтификом. Во время нее были затронуты актуальные темы межгосударственной повестки дня, в том числе и ситуация в регионе.

В пресс-службе отметили, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества Ватикана и Беларуси на различных уровнях, а таже проекты в сфере образования и культуры, гуманитарные инициативы.

Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко и посланник Трампа Келлог говорили о том, что волнует мир.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов дал неутешительный прогноз на конец июня: холодные вторжения, дожди, порывистый ветер.

Кстати, белорусы отдохнут четыре дня подряд в июле 2025 года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше