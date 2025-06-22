Блок «Победа» 22 июня: мы не имеем права забыть страшные страницы истории Молдовы

«Молдавия помнит. Мы пришли сегодня к мемориалу вместе с коллегами, чтобы отдать дань памяти воинам Красной армии, тем, кто первым вступил в бой и отдал свою жизнь в начале Великой Отечественной войны. В этот скорбный день мы склоняем головы перед их подвигом и говорим: “Никто не забыт, ничто не забыто”, — отметил представитель блока “Победа”, депутат Василий Боля.