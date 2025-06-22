Блок «Победа» 22 июня: мы не имеем права забыть страшные страницы истории Молдовы

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. За годы Великой Отечественной молдавская земля потеряла тысячи мирных жителей, угнанных на принудительные работы в Германию, замученных в концлагерях, расстрелянных в ходе массовых казней, и наш долг — передавать из поколения в поколение память о тех страшных событиях, не допускать искажения истории, об этом говорится в сообщении блока «Победа», приуроченного к 84-й годовщине начала войны.
«За годы Великой Отечественной войны наша земля потеряла более 111 тысяч мирных жителей: расстрелы, концлагеря, принудительные работы в Германии, пытки и массовые казни в Дубоссарах, Рыбнице, Тирасполе… Эта боль живет в каждой семье. Война уничтожила промышленность и сельское хозяйство, разрушила более 50 тысяч жилых домов, школы, больницы, дороги. Мы не имеем права забыть эти страшные страницы истории нашей страны», — отмечается в заявлении.
Блок «Победа» проводит 22 июня памятные мероприятия по всей Молдове, сообщили в политсиле.
В час начала войны с фашизмом молодёжное крыло Блока Победа провело в Кишиневе акцию «Мы помним»: были зажжены свечи у памятника освободителям Кишинева, их выложили в слова «Мы помним 1941−45» в знак памяти о 84-й годовщине начала Великой Отечественной.
У мемориала «Вечность» в Кишинёве представители блока «Победа», активисты и молодёжь почтили память павших в Великой Отечественной войне. В знак уважения и скорби участники церемонии возложили цветы и почтили героев минутой молчания.
«Молдавия помнит. Мы пришли сегодня к мемориалу вместе с коллегами, чтобы отдать дань памяти воинам Красной армии, тем, кто первым вступил в бой и отдал свою жизнь в начале Великой Отечественной войны. В этот скорбный день мы склоняем головы перед их подвигом и говорим: “Никто не забыт, ничто не забыто”, — отметил представитель блока “Победа”, депутат Василий Боля.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250−300 километров от государственной границы.
К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.
Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек.