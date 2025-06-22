Гросси назначил экстренное заседание МАГАТЭ на 23 июня

«В свете чрезвычайной ситуации в Иране я созываю экстренное совещание», — написал господин Гросси в соцсети X.
Экстренное заседание МАГАТЭ попросил провести МИД Ирана. В сообщении ведомства говорилось, что Рафаэль Гросси якобы поддерживал сторону Израиля и дал повод для атаки США. Теперь МАГАТЭ должно выполнить свои обязательства по защите поврежденных ядерных объектов Ирана, которые находятся под контролем агентства, считают в МИДе.
ВВС США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Фордо и Натанзе сегодня ночью. Президент Штатов Дональд Трамп подтвердил атаку на Иран и заявил, что большинство атомных объектов страны уничтожено. В МАГАТЭ позже сообщали, что выбросов радиации после нанесенных США ударов не зафиксировано.