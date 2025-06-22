Гросси назначил экстренное заседание МАГАТЭ на 23 июня

ВВС США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Фордо и Натанзе сегодня ночью. Президент Штатов Дональд Трамп подтвердил атаку на Иран и заявил, что большинство атомных объектов страны уничтожено. В МАГАТЭ позже сообщали, что выбросов радиации после нанесенных США ударов не зафиксировано.