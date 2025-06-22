Беспрозванных пообещал калининградским учителям подъемные до 200 тысяч

По словам главы области, при первом устройстве в школу выпускники вузов смогут единовременно получить 200 тысяч рублей, а обладатели дипломов колледжей — 100 тысяч. Тем, кто решится переехать в калининградские школы из других регионов, компенсируют транспортные и бытовые расходы — до 100 тысяч. Педагог, пригласивший к работе специалиста из другого региона, получит поощрение в 50 тысяч.
Отдельная строка касается бытовых вопросов: преподавателям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, компенсируют наем квартиры — до 15 тысяч рублей ежемесячно на протяжении трех лет.
Беспрозванных напомнил, что регулярно встречается с работниками сферы образования и новые выплаты стали прямым ответом на их запросы. «Уверен, эти решения помогут укрепить кадровый состав школ, а значит — улучшат качество обучения наших детей», — подчеркивает губернатор.
Ранее мы писали о том, что Беспрозванных пообещал региону новые рабочие места, доступное топливо и спорткомплексы.