Беспрозванных пообещал калининградским учителям подъемные до 200 тысяч

По словам главы области, при первом устройстве в школу выпускники вузов смогут единовременно получить 200 тысяч рублей, а обладатели дипломов колледжей — 100 тысяч. Тем, кто решится переехать в калининградские школы из других регионов, компенсируют транспортные и бытовые расходы — до 100 тысяч. Педагог, пригласивший к работе специалиста из другого региона, получит поощрение в 50 тысяч.