МИД Казахстана сделал заявление об ударах США по Ирану

АСТАНА, 22 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление по ситуации на Ближнем Востоке.
«В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира», — подчеркнули в ведомстве.
Казахстан, напомнили в МИДе, входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах.
«Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путём переговоров на основе Устава ООН», — подчеркивается в заявлении.
Казахстанские дипломаты снова призвали все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантиями безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем.