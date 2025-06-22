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МИД Казахстана сделал заявление об ударах США по Ирану

Казахстан и Иран — соседи по Каспию, и его безопасность важна для всего региона, считают дипломаты республики.

Источник: Пресс-служба МИД Казахстана

АСТАНА, 22 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

«В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира», — подчеркнули в ведомстве.

Казахстан, напомнили в МИДе, входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах.

«Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путём переговоров на основе Устава ООН», — подчеркивается в заявлении.

Казахстанские дипломаты снова призвали все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантиями безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем.

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