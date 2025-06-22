Молдова помнит: Возложение цветов, свечи памяти, венки на приграничной реке Прут — по всей стране проходят акции в день начала самой кровопролитной войны в истории человечества

Утром 22 июня, в день, когда ровно 84 года назад началась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества, у Мемориала Вечность в Кишинёве прошла церемония возложения цветов.
Активисты блока «Победа» отдали дань памяти тем, кто сражался и отдал жизнь за мирное небо.
Акция памяти прошли и в Оргееве. Местные органы власти вместе с представителями блока «Победа» возложили цветы к памятнику павшим героям, отдавшим жизнь в боях в Великой Отечественной войне.
С 4 часов утра по всей Молдове прошли акции памяти.
Молодёжное крыло Блока Победа провело у памятника воинам-освободителям в Кишиневе акцию «Мы помним», посвященную 84-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.
В 4.00 утра, когда в 1941-м году произошло вероломное нападение на советские республики, включая Молдову, они зажгли тысячи свечей у памятника «Освобождение». Свечи сложили в слова «Мы помним 1941−45» в знак памяти о тех трагических событиях.
В Комрате на Мемориале воинской славы прошла ежегодная акция «Свеча памяти», посвященная 84-ей годовщине начала Великой Отечественной войны.
А в 9 часов утра на Мемориале в Комрате состоялось возложение цветов.
Блок «Победа» провёл акцию памяти у мемориала, расположенного вблизи села Новые Куконешты Единецкого района. Монумент установлен в честь пограничников 4-й заставы 24-го Бельцкого пограничного отряда — героев, принявших бой в первые дни Великой Отечественной войны. Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
Акция «Свеча памяти» в Молдове, посвященная 84-ей годовщине начала Великой Отечественной войны, завершилась тем, что активисты блока «Победа» пустили венки по Пруту и запустили в небо горящие фонарики.
Свечи памяти 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, зажгли в Приднестровье.
В Тирасполе в митинге-реквиеме на Мемориале Славы приняло участие руководство Приднестровья, юнармейцы, суворовцы, кадеты, представители общественных организаций.
Акция прошла во всех городах и районах Приднестровья. Память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.
ДОСЛОВНО.
Василий Боля, Блок «Победа»:
— 22 июня — особый день в истории. Именно в этот день, 84 года назад, без объявления войны, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Первые бои приняли на себя советские пограничники.
Молдова помнит. Мы пришли сегодня к Мемориалу вместе с коллегами, чтобы отдать дань памяти воинам Красной армии, тем, кто первым вступил в бой и отдал свою жизнь в начале Великой Отечественной войны.
В этот скорбный день мы склоняем головы перед их подвигом и говорим: никто не забыт, ничто не забыто.