Молдова помнит: Возложение цветов, свечи памяти, венки на приграничной реке Прут — по всей стране проходят акции в день начала самой кровопролитной войны в истории человечества

В 4.00 утра, когда в 1941-м году произошло вероломное нападение на советские республики, включая Молдову, они зажгли тысячи свечей у памятника «Освобождение». Свечи сложили в слова «Мы помним 1941−45» в знак памяти о тех трагических событиях.