КИШИНЕВ, 22 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил в воскресенье в связи с памятной датой начала Великой Отечественной войны, что важно не позволять никому в Молдавии переписывать историю.
«22 июня — один из самых печальных дней в нашей истории. Это День памяти жертв фашизма, день начала войны. Страшная дата для миллионов людей… Важно не позволять никому переписывать историю. Наш священный долг — хранить правду об этой войне и о героях, которые подарили нам мирное небо. Мы всегда будем признательны тем, кто отдал жизнь за нашу свободу», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что среди гражданского населения Молдавской ССР погибли более 111 тысяч человек. «Из них свыше 64 тысяч — в результате преднамеренных преступлений: расстрелов, казней и геноцида. Еще 47 тысяч угнали на принудительные работы в Германию и другие страны. Такова ужасная плата за возможность жить и воспитывать детей», — пояснил Шор.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.