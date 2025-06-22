Гусев и Нетесов обратились к жителям Воронежа в День памяти и скорби

В своём обращении они напомнили, что утром 22 июня 1941 года миллионы людей, в том числе сотни тысяч воронежцев, встали на защиту Родины. Многие из них так и не вернулись домой, отдав свои жизни ради будущего поколений. Как подчеркнули Гусев и Нетесов, даже спустя более 80 лет, боль утрат и гордость за Победу остаются в сердце каждой семьи.