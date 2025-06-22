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Гусев и Нетесов обратились к жителям Воронежа в День памяти и скорби

В День памяти и скорби, 22 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель облдумы Владимир Нетесов обратились к жителям региона.

Источник: РИА "Новости"

В День памяти и скорби, 22 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель облдумы Владимир Нетесов обратились к жителям региона. Своё послание они посвятили дате начала Великой Отечественной войны — одной из самых трагичных страниц в истории страны.

В своём обращении они напомнили, что утром 22 июня 1941 года миллионы людей, в том числе сотни тысяч воронежцев, встали на защиту Родины. Многие из них так и не вернулись домой, отдав свои жизни ради будущего поколений. Как подчеркнули Гусев и Нетесов, даже спустя более 80 лет, боль утрат и гордость за Победу остаются в сердце каждой семьи.

Руководители региона добавили, что память о тех событиях остаётся живой и сегодня. По их словам, именно она вдохновляет современников сохранять верность стране, бороться с проявлениями нацизма и русофобии.