Гусев и Нетесов обратились к жителям Воронежа в День памяти и скорби

В День памяти и скорби, 22 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель облдумы Владимир Нетесов обратились к жителям региона. Своё послание они посвятили дате начала Великой Отечественной войны — одной из самых трагичных страниц в истории страны.
В своём обращении они напомнили, что утром 22 июня 1941 года миллионы людей, в том числе сотни тысяч воронежцев, встали на защиту Родины. Многие из них так и не вернулись домой, отдав свои жизни ради будущего поколений. Как подчеркнули Гусев и Нетесов, даже спустя более 80 лет, боль утрат и гордость за Победу остаются в сердце каждой семьи.
Руководители региона добавили, что память о тех событиях остаётся живой и сегодня. По их словам, именно она вдохновляет современников сохранять верность стране, бороться с проявлениями нацизма и русофобии.