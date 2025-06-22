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Лавров высказался об израильских ударах по Ирану

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Если позволить странам толковать право на самооборону, закрепленное Уставом ООН, так, как им хочется, в мире наступит хаос, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя удары Израиля по Ирану.

Источник: © РИА Новости

«Ну, это там самые большие циники, а остальные говорят, что Израиль имеет право на самооборону, как Макрон сказал. Самооборона от чего? Если каждой стране позволено право на самооборону, закрепленное в уставе ООН толковать так, что “я сама решаю, когда мне мое право применять и не хочу озираться на Устав ООН”, то это будет уже, конечно, не миропорядок, а хаос полный», — сказал Лавров автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

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