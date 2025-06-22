WSJ: США сообщили Ирану об отсутствии планов масштабной войны

Собеседники издания уточнили, что Вашингтон якобы уведомил Тегеран об окончании атак. По их словам, через посредников США передали Ирану намерение о возвращении к переговорам по ядерной сделке.
При этом арабские государства по-прежнему готовятся к дальнейшей эскалации конфликта, пишет WSJ. Ранее NBC News сообщало, что администрация Дональда Трампа ждет ответного удара от Ирана в течение 48 часов. По данным источников NBC, атака может быть совершена на американские объекты как внутри страны, так и за ее пределами — на базы на Ближнем Востоке.
США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Исфахане и Натане сегодня ночью. Вскоре после атаки господин Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Нетаньяху похвалил Дональда Трампа за мощную атаку и сказал, что «сначала приходит сила — затем мир». В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации за пределами иранских ядерных объектов после ударов США.