Полковник Ходаренок: ответ Ирана США вряд ли будет результативным

Несмотря на весьма большое расстояние до объектов поражения на территории Ирана, подобный опыт боевого применения самолетов этого типа отработан ВВС США и на многочисленных учениях, и в ходе вооруженного конфликта в Югославии в 1999 году. В-2А тогда находились в воздухе более суток и проводили четыре дозаправки топливом в воздухе. Вместе с тем не исключено, что на этот раз бомбардировщики взлетели с авиабазы передового базирования Диего-Гарсия в Индийском океане.