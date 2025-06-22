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Медведев назвал последствия удара США по Ирану

Ночным ударом по «трем точкам» в Иране США добились того, что оказались «втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции», а пришедший «как президент-миротворец» Дональд Трамп начал новую войну.

Источник: РБК

«Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать — и будущее производство ЯО — будет продолжено. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», — отметил Медведев.

По мнению зампреда, политический режим в Иране будет сохранен и с высокой вероятностью станет сильнее, а народ консолидируется вокруг духовного руководства, в том числе те, кто ему не симпатизировал.

При этом, как заявил Медведев, Израиль оказался «под ударом, гремят взрывы, люди в панике». Против действий Израиля и США, по его оценке, выступает «абсолютное большинство стран мира».

«С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент», — заключил Медведев.

В ночь на 22 июня США вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. Американские вооруженные силы нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома, в котором назвал удары «впечатляющим военным успехом». По его словам, они были массированными и точными, ключевые цели «целиком и полностью уничтожены». Если Тегеран не заключит мир, следующие удары будут намного хуже, предупредил Трамп, добавив, что в Иране осталось еще «много целей».

Глава иранского МИДа Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении устава ООН и международного права. Тегеран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов и суверенитета, предупредил он. Персидская служба Би-би-си со ссылкой на заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини сообщила, что Иран перед американскими ударами эвакуировал три ядерных объекта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал атаку на иранские ядерные объекты опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой миру и безопасности. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал экстренное заседание в понедельник, 23 июня.

Администрация Трампа опасается, что Иран может нанести удар по американским объектам в ближайшие 48 часов, и готовится к возможному ответному удару, сообщает NBC.

Материал дополняется.

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