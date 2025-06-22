Медведев назвал последствия удара США по Ирану

В ночь на 22 июня США вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. Американские вооруженные силы нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома, в котором назвал удары «впечатляющим военным успехом». По его словам, они были массированными и точными, ключевые цели «целиком и полностью уничтожены». Если Тегеран не заключит мир, следующие удары будут намного хуже, предупредил Трамп, добавив, что в Иране осталось еще «много целей».