В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню

ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. В ташкентском мемориальном комплексе «Братские могилы» прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
В церемонии участвовали временный поверенный в делах России, послы Беларуси и Казахстана, дипломаты Кыргызстана, атташе по вопросам обороны Индии и дружественных стран, а также представители молодежных и ветеранских организаций Узбекистана, общественности и СМИ.
Мемориальный комплекс «Братские могилы» появился в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941—1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.