В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню

Мемориальный комплекс «Братские могилы» появился в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941—1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.