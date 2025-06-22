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В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню

Мероприятие приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. В ташкентском мемориальном комплексе «Братские могилы» прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мероприятие приурочили к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В церемонии участвовали временный поверенный в делах России, послы Беларуси и Казахстана, дипломаты Кыргызстана, атташе по вопросам обороны Индии и дружественных стран, а также представители молодежных и ветеранских организаций Узбекистана, общественности и СМИ.

Мемориальный комплекс «Братские могилы» появился в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941—1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тыс. советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.