Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд для студентов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили в кабмин на заключение законопроект, которым предлагается предоставить студентам вузов и колледжей возможность бесплатного проезда на общественном транспорте, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов», — отмечается в пояснительной записке к проекту.