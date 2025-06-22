Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд для студентов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили в кабмин на заключение законопроект, которым предлагается предоставить студентам вузов и колледжей возможность бесплатного проезда на общественном транспорте, документ имеется в распоряжении РИА Новости.