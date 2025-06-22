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Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд для студентов

Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности.

Источник: Freepik

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили в кабмин на заключение законопроект, которым предлагается предоставить студентам вузов и колледжей возможность бесплатного проезда на общественном транспорте, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов», — отмечается в пояснительной записке к проекту.