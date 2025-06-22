«Сначала надо сделать домашнюю работу». Песков о встрече Путина и Трампа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп считают необходимым встретиться и переговорить лично. Но сначала нужно проработать все вопросы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Так он пояснил слова Путина на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств.
«Эти слова значат, что и Путин, и Трамп понимают необходимость встречи. И, насколько я понимаю, они действительно намерены такую встречу провести. Но и тот, и другой прекрасно отдают себе отчет в том, что встреча должна быть подготовлена. Сначала на экспертном уровне нужно проделать домашнюю работу. А потом уже настанет черед такой встречи», — сказал представитель Кремля.
На встрече с информагентствами Путин высказался о том, почему ни он, ни Трамп не поехали в Стамбул, где проходили переговоры по Украине. «Господин Трамп сказал: “Путин не едет [в Стамбул], потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?” И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — подчеркнул тогда президент РФ.