«Сначала надо сделать домашнюю работу». Песков о встрече Путина и Трампа

На встрече с информагентствами Путин высказался о том, почему ни он, ни Трамп не поехали в Стамбул, где проходили переговоры по Украине. «Господин Трамп сказал: “Путин не едет [в Стамбул], потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?” И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — подчеркнул тогда президент РФ.