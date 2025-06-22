Власти Новороссийска сообщили о проведении военных учений 23 июня

На время проведения учений будет введен запрет на передвижение любых маломерных судов и иных плавательных средств. Ограничение распространяется на прогулочные и спортивные суда, надувные лодки, гидроциклы, оборудование для виндсерфинга и сапборды, а также аналогичные средства. Кроме того, будут запрещены любые виды подводных работ и погружений, включая те, что осуществляются с берега.