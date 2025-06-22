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На Кубани ввели запрет на посещение общественных мест с собаками

В Краснодарском крае с 22 июня местные жители не смогут посещать общественные места со своими собаками.

Источник: Коммерсантъ

Под запрет попадают магазины, рестораны, кафе, медицинские учреждения, школы, детские сады и организации культуры, сообщает пресс-служба департамента потребсферы региона.

Правило распространяется на все помещения, где у входа размещена информация о запрете посещения с животными. Хозяева будут должны оставлять питомцев дома или в специально отведенных местах. Исключение действует только для собак-проводников, которые сопровождают людей с нарушениями зрения.

«Мера направлена на обеспечение безопасности и комфорта посетителей, а также соблюдение санитарных норм в общественных местах», — отметили в департаменте.