Mehr: Иран впервые атаковал Израиль новой ракетой Kheibar после ударов США

Ночью 22 июня США нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана в Натанзе, Исфахане и Фордо. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране осталось еще «много целей», если Тегеран не пойдет на переговоры. При этом в Иране утверждают, что удары США не нанесли ядерным объектам большого ущерба, а все важные материалы и оборудование вывезли заранее. Что известно об ударе, который в США уже окрестили «историческим моментом», его последствиях и реакции Ирана — в материале «Газеты.Ru».