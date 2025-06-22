Ушаков объяснил перенос переговоров РФ с США несогласием по месту встречи

«Была договоренность, как я уже упомянул, встретиться в одном месте. Это место им по определенным соображениям не подошло, и сейчас они будут предлагать другой вариант», — сообщил Ушаков в интервью, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.
Он также отметил, что несмотря на паузу, диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, при этом многие вопросы в этом контексте продолжают обсуждаться.
По его словам, развитию взаимодействия способствует российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, который недавно вручил верительные грамоты и уже поддерживает, как отметил Ушаков, пусть и не полностью нормальный, но близкий к таковому уровень контактов с Госдепартаментом США и другими структурами.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 10 июня сообщал о скором проведении третьего раунда переговоров США и России по обсуждению двусторонних раздражителей. Позже Дарчиев уточнил, что консультации пройдут в Москве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 июня указал на нормализацию российско-американских отношений. По его словам, сейчас двусторонний контакт государств находится в более правильном положении, чем это было при администрации экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдене.