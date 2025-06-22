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США и Белоруссия обсуждают возможность полной нормализации отношений

США и Белоруссия обсуждают возможность полной нормализации отношений, заявил постоянный представитель республики в ООН Валентин Рыбаков.

Источник: AP 2024

«Обсуждаются вопросы окончательной нормализации двусторонних отношений — полная нормализация с возобновлением в полном объёме работы посольств в обеих странах, обмен визитами и так далее», — сказал он.

По словам дипломата, одним из приоритетов является вопрос односторонних санкций.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили санкции против республики.

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