Путин назвал Казань хорошим примером взаимодействия разных культур

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Казань является примером того, как хорошо взаимодействуют представители различных культур и религий, сообщил президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ.
Как следует из фрагментов программы «Москва. Кремль. Путин», которые опубликовал журналист «Россия 1» Павел Зарубин, на встрече с Путиным модератор пленарной сессии ПМЭФ Надим Котейш поделился, что побывал в Казани во время саммита БРИКС.
«Город в хорошем состоянии. Мы гордимся тем, что произошло в Казани за последние годы», — сообщил Путин в свою очередь.
Также глава государства отметил культурную особенность Казани и Татарстана.
«Вообще, Татарстан и Казань — это очень хорошие примеры взаимодействия и хорошего развития между представителями различных культур и религий. Если вы обратили внимание, там и православные церкви, и мечети рядом друг с другом. Люди ходят друг к другу в гости, отмечают праздники друг друга как общие праздники», — сказал Путин.