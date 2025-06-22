Путин назвал Казань хорошим примером взаимодействия разных культур

«Вообще, Татарстан и Казань — это очень хорошие примеры взаимодействия и хорошего развития между представителями различных культур и религий. Если вы обратили внимание, там и православные церкви, и мечети рядом друг с другом. Люди ходят друг к другу в гости, отмечают праздники друг друга как общие праздники», — сказал Путин.