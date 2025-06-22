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Путин назвал Казань хорошим примером взаимодействия разных культур

Путин: в Казани хороший пример взаимодействия представителей различных культур.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Казань является примером того, как хорошо взаимодействуют представители различных культур и религий, сообщил президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ.

Как следует из фрагментов программы «Москва. Кремль. Путин», которые опубликовал журналист «Россия 1» Павел Зарубин, на встрече с Путиным модератор пленарной сессии ПМЭФ Надим Котейш поделился, что побывал в Казани во время саммита БРИКС.

«Город в хорошем состоянии. Мы гордимся тем, что произошло в Казани за последние годы», — сообщил Путин в свою очередь.

Также глава государства отметил культурную особенность Казани и Татарстана.

«Вообще, Татарстан и Казань — это очень хорошие примеры взаимодействия и хорошего развития между представителями различных культур и религий. Если вы обратили внимание, там и православные церкви, и мечети рядом друг с другом. Люди ходят друг к другу в гости, отмечают праздники друг друга как общие праздники», — сказал Путин.