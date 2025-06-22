МИД назвал атаки США по Ирану безответственными

После ударов США по трем объектам в Иране США оказались «втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции», заявлял ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Пришедший как «как президент-миротворец» Дональд Трамп начал новую войну, добавлял он. Медведев считает, что Иран продолжит обогащение ядерных материалов и создание ядерного оружия, так как «критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно».