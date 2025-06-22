Постоянный представитель в ООН Рыбаков: Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию двусторонних отношений

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, принимавший участие во встрече президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом 21 июня, в эфире «Первого информационного телеканала» раскрыл, что Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию двусторонних отношений.
Рыбаков акцентировал внимание, говоря о том, в каком именно ключе обсуждались двусторонние отношения Беларуси и США, что в первую очередь речь шла про окончательную нормализацию двусторонних отношений — про полную нормализацию с возобновлением в полном объеме работ в двух странах, обмен визитами и так далее.
Постоянный представитель в ООН заметил, что одним из приоритетных вопросов для Беларуси также является санкционная тематика.
— Мы постоянно это подчеркиваем — санкции, которые являются абсолютно незаконными, — подчеркнул Валентин Рыбаков.
По его словам, санкции являются односторонними, и они были приняты в нарушение всех норм международного права. Рыбаков уточнил, что указанный вопрос обсуждается и пытаются найти какие-то решения и развязки.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.
Тем временем Лукашенко сказал, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.
Кроме того, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Лукашенко и посланника Трампа Келлога шли более шести часов.