Постоянный представитель в ООН Рыбаков: Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию двусторонних отношений

Рыбаков акцентировал внимание, говоря о том, в каком именно ключе обсуждались двусторонние отношения Беларуси и США, что в первую очередь речь шла про окончательную нормализацию двусторонних отношений — про полную нормализацию с возобновлением в полном объеме работ в двух странах, обмен визитами и так далее.