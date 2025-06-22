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Постоянный представитель в ООН Рыбаков: Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию двусторонних отношений

Рыбаков: Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию отношений.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, принимавший участие во встрече президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом 21 июня, в эфире «Первого информационного телеканала» раскрыл, что Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию двусторонних отношений.

Рыбаков акцентировал внимание, говоря о том, в каком именно ключе обсуждались двусторонние отношения Беларуси и США, что в первую очередь речь шла про окончательную нормализацию двусторонних отношений — про полную нормализацию с возобновлением в полном объеме работ в двух странах, обмен визитами и так далее.

Постоянный представитель в ООН заметил, что одним из приоритетных вопросов для Беларуси также является санкционная тематика.

— Мы постоянно это подчеркиваем — санкции, которые являются абсолютно незаконными, — подчеркнул Валентин Рыбаков.

По его словам, санкции являются односторонними, и они были приняты в нарушение всех норм международного права. Рыбаков уточнил, что указанный вопрос обсуждается и пытаются найти какие-то решения и развязки.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.

Тем временем Лукашенко сказал, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.

Кроме того, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Лукашенко и посланника Трампа Келлога шли более шести часов.

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