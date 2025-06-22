Постоянный представитель в ООН Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают решение по санкциям

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, который принимал участие во встрече президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом, в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, что Беларусь и США обсуждают решение по санкциям.