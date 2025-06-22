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Постоянный представитель в ООН Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают решение по санкциям

Постпред в ООН Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают решение по санкциям.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, который принимал участие во встрече президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом, в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, что Беларусь и США обсуждают решение по санкциям.

Валентин Рыбаков обратил внимание, что санкционная тематика является для белорусской стороны приоритетным вопросам. По его словам, Беларусь постоянно подчеркивает, что санкции являются абсолютно незаконными.

— Санкции односторонние, принятые в нарушение всех норм международного права, — заявил постоянный представитель Беларуси в ООН.

Рыбаков подчеркнул, что данный вопрос обсуждается, пытаются найти какие-то решения и какие-то развязки.

Ранее постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию двусторонних отношений.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Лукашенко и посланника Трампа Келлога шли более шести часов.

Кроме того, Лукашенко сказал, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.

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