Постоянный представитель в ООН Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают решение по санкциям

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, который принимал участие во встрече президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом, в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, что Беларусь и США обсуждают решение по санкциям.
Валентин Рыбаков обратил внимание, что санкционная тематика является для белорусской стороны приоритетным вопросам. По его словам, Беларусь постоянно подчеркивает, что санкции являются абсолютно незаконными.
— Санкции односторонние, принятые в нарушение всех норм международного права, — заявил постоянный представитель Беларуси в ООН.
Рыбаков подчеркнул, что данный вопрос обсуждается, пытаются найти какие-то решения и какие-то развязки.
Ранее постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию двусторонних отношений.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.
Вместе с тем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Лукашенко и посланника Трампа Келлога шли более шести часов.
Кроме того, Лукашенко сказал, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.