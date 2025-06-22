МИД РУз: Обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает глубокую обеспокоенность

Напомним, что США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, их цель — ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться «закончить эту войну», либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран же потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.