На пороге третьей мировой: к каким последствиям приведет удар США по Ирану

Иран потребовал от Совета Безопасности ООН провести внеочередное заседание после атаки США на ядерные объекты страны: Фордо, Натанз и Исфахан. К каким последствиям приведет этот удар и значит ли это, что Штаты ввязались в новую войну, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.
Опасный призыв к капитуляции.
Нанесенным ударом по ядерным объектам Ирана американцы дают понять, что уже вступили с ним в открытый конфликт и теперь Тегерану остается только «играть по их правилам», считает политолог, военный эксперт Евгений Михайлов.
— Несмотря на то что Вашингтон не заявлял о вступлении в войну, фактически он уже бьет по Ирану. Ударом по ядерным объектам они намекают, что дальнейшее сопротивление сделает только хуже, а Ирану нужно одуматься уже сейчас и согласиться на американские условия. То есть на полную капитуляцию. Но Иран на это не пойдет, — уверен эксперт.
Чтобы урегулировать ситуацию, Иран обратился в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с требованием принять меры в отношении Штатов и Израиля. Однако, по мнению политолога, организация на сегодняшний день не обладает возможностями урегулировать этот конфликт:
— ООН, на мой взгляд, абсолютно перестала выполнять те функции, которые входят в ее обязанности. Она уже не является тем «звеном», которое может остановить тот или иной конфликт в мире. За последние десятилетия в ООН не приняли ни одного важнейшего решения, к которому прислушалась бы та или иная враждующая сторона. И, соответственно, со стороны Ирана обращение к председателю ООН Антониу Гутерришу — просто дипломатический шаг, попытка оставаться в нормах международного права, которая не изменит ничего. И Иран прекрасно понимает, что ему нужно будет отвечать.
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Цепная реакция.
По мнению военного эксперта, на фоне активизации участия американцев в ирано-израильском конфликте в него будут втянуты и другие государства.
— Йеменские хуситы уже изъявили намерение поддержать Тегеран, заявляя, что будут уничтожать все корабли западного содружества в районе своих берегов. Таким образом, конфликт будет лишь разрастаться. Последует и ответная реакция Пакистана, который обещал, что в случае ударов по ядерным объектам Ирана он включится в противодействие Израилю. Поэтому дальше будет только хуже, — предупредил Михайлов.
На пороге третьей мировой.
Эксперт не исключил вероятность и третьей мировой войны на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном:
— Если по ядерным объектам Тегерана будут нанесены разрушительные удары, это положит начало мировому конфликту. В случае серьезнейшего удара по Ирану оттуда хлынут миллионы беженцев. А это уже прямая угроза для России и Азербайджана. То есть конфликт повлечет крупную региональную дестабилизацию, которая в итоге может привести к третьей мировой войне.
Хотя в какой-то мере, отметил Михайлов, начало третьей мировой войны уже положено:
— Уже происходит ряд серьезных боевых действий, которые меняют все мироустройство. А в случае обострения на израильско-иранском фронте ситуация будет только ухудшаться, потому что Тегеран может ударить по американским военным базам, а дальше конфликт будет только накаляться.
Решение президента США Дональда Трампа ударить по ядерным структурам Тегерана можно считать основанием для его отстранения от должности, считает конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. В Вашингтоне же теперь ожидают ответных действий от Ирана.