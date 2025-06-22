На пороге третьей мировой: к каким последствиям приведет удар США по Ирану

— ООН, на мой взгляд, абсолютно перестала выполнять те функции, которые входят в ее обязанности. Она уже не является тем «звеном», которое может остановить тот или иной конфликт в мире. За последние десятилетия в ООН не приняли ни одного важнейшего решения, к которому прислушалась бы та или иная враждующая сторона. И, соответственно, со стороны Ирана обращение к председателю ООН Антониу Гутерришу — просто дипломатический шаг, попытка оставаться в нормах международного права, которая не изменит ничего. И Иран прекрасно понимает, что ему нужно будет отвечать.