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В Молдове появляются рычаги политической цензуры: Итальянский эксперт дал оценку реформам Кишинева в сфере медиа, выступив в известном издании

Итальянская газета Il Giornale выпустила комментарий Алессандро Бертольди, исполнительного директора Института Милтона Фридмана.

Источник: Комсомольская правда

Итальянская газета Il Giornale выпустила комментарий Алессандро Бертольди, исполнительного директора Института Милтона Фридмана о молдавских реформах в сфере медиа:

«Реальная опасность состоит в том, что в Молдове появляются рычаги политической цензуры. Аудиовизуальный совет, помимо того, что не пользуется полной независимостью — поскольку его члены выбираются под строгим парламентским контролем, а его бюджет зависит от государства — страдает от серьезной внутренней уязвимости: неадекватная заработная плата и нехватка навыков ставят под угрозу целостность и профессионализм самого органа», — считает Бертольди.

Напомним, что Венецианская комиссия при Совете Европы негативно оценила ряд новшеств в области медиа в Молдове. Европейских экспертов обеспокоило расширение полномочий Аудиовизуального совета. Теперь он может стать инструментом парламентского большинства PAS для цензуры «незаконного контента» и «дезинформации».

«Те, кто хорошо знает либеральные принципы, на которых основан Европейский проект — свобода выражения мнений, разделение властей, судебный контроль над административными решениями — могут обнаружить тревожное несоответствие между содержанием законов и их официальным оправданием», — утверждается в статье.

Итальянское издание предполагает, что поправки в законодательство связаны с падением рейтинга PAS.

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