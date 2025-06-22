В Молдове появляются рычаги политической цензуры: Итальянский эксперт дал оценку реформам Кишинева в сфере медиа, выступив в известном издании

«Реальная опасность состоит в том, что в Молдове появляются рычаги политической цензуры. Аудиовизуальный совет, помимо того, что не пользуется полной независимостью — поскольку его члены выбираются под строгим парламентским контролем, а его бюджет зависит от государства — страдает от серьезной внутренней уязвимости: неадекватная заработная плата и нехватка навыков ставят под угрозу целостность и профессионализм самого органа», — считает Бертольди.