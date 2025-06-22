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Постоянный представитель в ООН Рыбаков: Администрация Трампа осознает роль Беларуси в регионе и политический вес Лукашенко

Рыбаков: Администрация Трампа осознает роль Беларуси и Лукашенко в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, что Администрация президента США Дональда Трампа осознает роль Беларуси в регионе.

— Это далеко не первая встреча, которую президент Беларуси Александр Лукашенко проводит с американскими делегациями, — уточнил дипломат.

Постпред в ООН отметил, что на встрече главы государства с Китом Келлогом обсуждались вопросы, которые связаны с конфликтами, войнами. Кроме того, обсуждался Ближний Восток, а также региональная ситуация — Россия, Украина, Беларусь.

— Администрация США осознает место и роль Беларуси в региональной ситуации и полностью отдает себе отчет в том, каким политическим весом и политическим опытом обладает президент Беларуси. Именно поэтому и были приняты решения и о повышении уровня делегации. Потому что предыдущие делегации приезжали на несколько более низком уровне, — уточнил Валентин Рыбаков.

По его словам, опыт, которым делится президент Беларуси с американцами по ситуации с конфликтом при учете его личной вовлеченности, прекрасного знания руководителей государств, о которых идет речь, высоко ценится Администрацией.

Постпред Беларуси в ООН подчеркнул, что позиция, которую на каждой подобной встрече подчеркивает Александр Лукашенко, неизменно состоит в следующем: нужно как можно быстрее остановить региональный конфликт.

Рыбаков добавил: белорусская сторона вносит возможный необходимый вклад в то, чтобы люди перестали гибнуть.

— Американская сторона высоко ценит ту помощь, которую Беларусь оказывает. Естественно, речь на таких встречах идет и о двусторонних отношениях, — заявил дипломат.

Ранее постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию двусторонних отношений.

Кроме того, Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают решение по санкциям.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Лукашенко и посланника Трампа Келлога шли более шести часов.

Кроме того, Лукашенко сказал, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.

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