Постоянный представитель в ООН Рыбаков: Администрация Трампа осознает роль Беларуси в регионе и политический вес Лукашенко

— Администрация США осознает место и роль Беларуси в региональной ситуации и полностью отдает себе отчет в том, каким политическим весом и политическим опытом обладает президент Беларуси. Именно поэтому и были приняты решения и о повышении уровня делегации. Потому что предыдущие делегации приезжали на несколько более низком уровне, — уточнил Валентин Рыбаков.