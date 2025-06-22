Постоянный представитель в ООН Рыбаков: Администрация Трампа осознает роль Беларуси в регионе и политический вес Лукашенко

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, что Администрация президента США Дональда Трампа осознает роль Беларуси в регионе.
— Это далеко не первая встреча, которую президент Беларуси Александр Лукашенко проводит с американскими делегациями, — уточнил дипломат.
Постпред в ООН отметил, что на встрече главы государства с Китом Келлогом обсуждались вопросы, которые связаны с конфликтами, войнами. Кроме того, обсуждался Ближний Восток, а также региональная ситуация — Россия, Украина, Беларусь.
— Администрация США осознает место и роль Беларуси в региональной ситуации и полностью отдает себе отчет в том, каким политическим весом и политическим опытом обладает президент Беларуси. Именно поэтому и были приняты решения и о повышении уровня делегации. Потому что предыдущие делегации приезжали на несколько более низком уровне, — уточнил Валентин Рыбаков.
По его словам, опыт, которым делится президент Беларуси с американцами по ситуации с конфликтом при учете его личной вовлеченности, прекрасного знания руководителей государств, о которых идет речь, высоко ценится Администрацией.
Постпред Беларуси в ООН подчеркнул, что позиция, которую на каждой подобной встрече подчеркивает Александр Лукашенко, неизменно состоит в следующем: нужно как можно быстрее остановить региональный конфликт.
Рыбаков добавил: белорусская сторона вносит возможный необходимый вклад в то, чтобы люди перестали гибнуть.
— Американская сторона высоко ценит ту помощь, которую Беларусь оказывает. Естественно, речь на таких встречах идет и о двусторонних отношениях, — заявил дипломат.
Ранее постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию двусторонних отношений.
Кроме того, Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают решение по санкциям.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.
Вместе с тем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Лукашенко и посланника Трампа Келлога шли более шести часов.
Кроме того, Лукашенко сказал, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.