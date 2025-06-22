Постпред в ООН Рыбаков сказал, что Беларусь проводит консультации с руководством США на протяжении четырех лет

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков в интервью «Первому информационному телеканалу» сказал, что Беларусь проводит регулярные консультации с руководством Госдепа США на протяжении четырех лет.
Рыбаков заявил: то, что не так много информации про указанные встречи и она стала появляться лишь недавно, не означает, что контакты Беларуси с американской стороной начались совсем недавно.
— Регулярные консультации проводятся с руководством Госдепартамента США, с некоторых пор — с руководством Администрации. Регулярно на протяжении вот уже четырех лет, — заявил постоянный представитель Беларуси в ООН.
Дипломат уточнил, что указанный встречи проводятся в Вашингтоне. По словам Рыбакова, белорусская сторона оговаривает повестку предстоящих визитов. Кроме того, между визитами обсуждается и двусторонняя повестка, а также региональные вопросы.
— Естественно, конфликт в Украине. Ближний Восток сейчас, к сожалению, который становится все более и более взрывоопасным, — отметил Валентин Рыбаков.
Ранее постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию двусторонних отношений.
Кроме того, Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают решение по санкциям и заметил, что Администрация Трампа осознает роль Беларуси в регионе и политический вес президента Беларуси Александра Лукашенко.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.
Вместе с тем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Лукашенко и посланника Трампа Келлога шли более шести часов.