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Постпред в ООН Рыбаков сказал, что США не будут просить Беларусь сделать что-то во вред России

Рыбаков заявил, что США не будут просить Беларусь сделать что-то во вред России.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков заявил в эфире «Первого информационного телеканала», что США не будут просить Беларусь сделать что-то во вред России.

— На любой подобной встрече президент Беларуси каждый раз подчеркивает, что мы — как страна, как ближайший стратегический союзник, партнер и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики — никогда не будем ничего делать в ущерб этим странам, — подчеркнул Валентин Рыбаков.

По словам постпреда в ООН, американская сторона все это понимает, признает и осознает. Он заметил: следует признать, что даже на последней встрече со стороны американской делегации было подчеркнуто, что к Беларуси никогда не будут обращены просьбы США, связанные с тем, чтобы сделать что-то во вред прежде всего России.

— Что очень важно и ценно, потому что это просто подчеркивает понимание американской стороной нашей роли в ситуации, — заявил дипломат.

Рыбаков подчеркнул: особенно на раннем этапе, очень часто в адрес Беларуси звучали обвинения, связанные с тем, что страна выступает соагрессором и чуть ли не прямым участником.

— Я могу смело сказать, что в Вашингтоне есть полное понимание истинной реальной роли Республики Беларусь и президента Республики Беларусь в том, что происходит у нас в регионе, — акцентировал внимание постоянный представитель Беларуси в ООН.

Ранее постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию двусторонних отношений.

Кроме того, Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают решение по санкциям и заметил, что Администрация Трампа осознает роль Беларуси в регионе и политический вес президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также Рыбаков сказал, что Беларусь проводит консультации с руководством США на протяжении четырех лет.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Лукашенко и посланника Трампа Келлога шли более шести часов.

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