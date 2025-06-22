Постпред в ООН Рыбаков сказал, что США не будут просить Беларусь сделать что-то во вред России

По словам постпреда в ООН, американская сторона все это понимает, признает и осознает. Он заметил: следует признать, что даже на последней встрече со стороны американской делегации было подчеркнуто, что к Беларуси никогда не будут обращены просьбы США, связанные с тем, чтобы сделать что-то во вред прежде всего России.