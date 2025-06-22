Путин прилетит в Минск на саммит ЕАЭС 26 июня и встретится с Лукашенко

Президент России Владимир Путин прилетит в Минск на саммит ЕАЭС 26 июня и встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.
В сообщении сказано, что президент России на следующей неделе прилетит в Минск, где 26 июня состоится саммит Евразийского экономического союза.
— Конечно, Путин и Лукашенко поговорят и о двусторонних отношениях, — уточнил журналист.
Кстати, около десяти глав государств приедут в Минск на саммит ЕАЭС 26 и 27 июня.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заседания ради заседаний никому не нужны.
Кроме того, Лукашенко сказал, что умеют делать белорусы.
Ранее постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают окончательную нормализацию двусторонних отношений.