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Авиация Балтфлота отработала удары по врагу

Морская авиация Балтийского флота провела серию учебных ударов в восточной части области.

Источник: архив МК в Калининграде

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30 и Су-30СМ2 отработали поддержку сухопутных подразделений, уничтожение командных пунктов и бронетехники условного противника.

Как уточнили в пресс-службе флота, в маневрах участвовали свыше сотни военнослужащих и около десятка самолетов. Летчики выполнили более десяти вылетов, применив осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250−270 и 30-мм пушки. Удары наносились по полноразмерным мишеням, а действия пилотов фиксировал комплекс объективного контроля.

Помимо бомбометания, экипажи отработали боевое маневрирование, уход от истребителей условного противника и обход средств ПВО. Отдельные задания выполнялись парами, что позволило проверить слаженность в воздухе.

Командование отметило, что подобные тренировки повышают готовность авиации к огневому обеспечению войск и воздушной разведке в любых условиях.