Авиация Балтфлота отработала удары по врагу

Как уточнили в пресс-службе флота, в маневрах участвовали свыше сотни военнослужащих и около десятка самолетов. Летчики выполнили более десяти вылетов, применив осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250−270 и 30-мм пушки. Удары наносились по полноразмерным мишеням, а действия пилотов фиксировал комплекс объективного контроля.