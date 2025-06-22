Пентагон подтвердил использование бомбардировщиков США при атаке на Иран

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что «дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас… не тот случай». Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны — «столько, сколько посчитает нужным», заключил он.