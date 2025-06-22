МИД РФ: США начали виток опасной эскалации безответственным ударом по Ирану

«Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения — это грубое нарушение Конституции и военных полномочий Конгресса. Он импульсивно рискнул начать войну, которая может затянуть нас в ловушку на многие поколения. Это абсолютно и однозначно является основанием для импичмента», — написала она в соцсети Х.