Путин назвал важным сохранение национальной памяти в новых учебниках истории

«Чрезвычайно важная работа. И важная работа для сохранения национальной политики и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, ну, весь коллектив, весь, всех коллег ваших, которые работают над решением этой важнейшей задачи», — сказал он, открывая встречу с авторами учебников.