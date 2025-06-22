«Чрезвычайно важная работа. И важная работа для сохранения национальной политики и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, ну, весь коллектив, весь, всех коллег ваших, которые работают над решением этой важнейшей задачи», — сказал он, открывая встречу с авторами учебников.
Путин назвал важным сохранение национальной памяти в новых учебниках истории
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал чрезвычайно важным сохранение национальной памяти и преемственности поколений в новых учебниках истории и поблагодарил коллектив авторов за эту работу.