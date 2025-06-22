Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал важным сохранение национальной памяти в новых учебниках истории

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал чрезвычайно важным сохранение национальной памяти и преемственности поколений в новых учебниках истории и поблагодарил коллектив авторов за эту работу.

Источник: РИА "Новости"

«Чрезвычайно важная работа. И важная работа для сохранения национальной политики и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, ну, весь коллектив, весь, всех коллег ваших, которые работают над решением этой важнейшей задачи», — сказал он, открывая встречу с авторами учебников.