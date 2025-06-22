Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для некоторых специальностей

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о введении обязательного экзамена по истории для абитуриентов, поступающих на гуманитарные и социально-экономические специальности.
Предложение об обязательной сдаче экзамена по истории озвучили на встрече главы российского государства с редакторами единых учебников истории для 5−11 классов и учреждений среднего профессионального образования.
«Хорошо. Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет», — сказал политик на мероприятии.
Как известно, Владимир Путин окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета.
Ранее на этой же встрече с авторами российских учебников истории Владимир Путин сообщал, что крайне важно сохранять национальную память и передавать исторический опыт молодежи при создании новых учебных материалов. Президент отметил, что именно этот подход должен лежать в основе подготовки современных учебников по истории.