Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для некоторых специальностей

Ранее на этой же встрече с авторами российских учебников истории Владимир Путин сообщал, что крайне важно сохранять национальную память и передавать исторический опыт молодежи при создании новых учебных материалов. Президент отметил, что именно этот подход должен лежать в основе подготовки современных учебников по истории.