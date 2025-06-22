«22 июня — День памяти и скорби. И вдруг — тишина. Молдавская власть куда-то исчезла. Ни заявлений, ни венков, ни слова», — комментирует ситуацию Игорь Тулянцев, общественный деятель.
"Как будто и не было того самого утра 1941 года, когда фашистские самолёты впервые ударили по Кишинёву. Как будто Молдавская ССР не стала одним из первых рубежей, принявших на себя немецко-румынский удар.
Почему молчат Санду, Гросу и Речан? Потеряли дар речи или просто не уверены, на чьей вы были бы стороне в июне 41-го? Хотя нет — вы, похоже, как раз уверены. И потому молчите.
Вы запретили отмечать нам 9 мая так, как мы этого хотим, потому что это не ваша Победа.
Но и 22 июня вам чуждо — потому что вам чужда и сама Память. Потому что в этой стране вы гости, временщики. Не с нами, не о нас и не для нас.
Но мы-то помним.
И 22 июня 1941 года произошла настоящая трагедия, которая напрямую коснулась народа, проживающего в Молдавии.
Это день, когда началась Великая Отечественная война. День, когда тысячи наших земляков погибли под бомбами и в первых боях на Пруте.
Так где же вы сегодня, «миротворцы», «гаранты европейских ценностей», так любящие вмешиваться в дела соседей?
Почему вас нет рядом с многонациональным молдавским народом в этот скорбный день? Неудобно? Или вы может быть забыли?
Молчание 22 июня — это не случайность. Это позиция. Это плевок в тех, кто пал за этот народ, за эту землю. Это предательство. И мы его не забудем. Как и тех, кто хочет переписать нашу историю — в угоду чужим интересам.
Их будут помнить всегда.
Вас же, предателей, совсем скоро забудут. Недолго осталось" — заключил Тулянцев.