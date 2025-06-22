МИД Беларуси отреагировал на сообщения об ударах США по ядерным объектам Ирана. Подробности БелТА озвучили в Министерстве иностранных дел.
«Крайне обеспокоены сообщениями об ударах по иранским ядерным объектам, нанесенных Соединенными Штатами Америки», — заявили в МИД.
В пресс-службе обратили внимание, что белорусская сторона рассматривает указанные действия как чрезвычайно опасную эскалацию, несущую в себе непредсказуемые последствия для всего региона и страдания для народов, его населяющих.
В Министерстве иностранных дел заявили, что для Беларуси как страны, которая пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС, абсолютно понятны те тяжелейшие последствия, «к которым могут привести бомбардировки ядерных объектов на территории Ирана». Уточняется, что данные объекты находятся под контролем МАГАТЭ.
В сообщении подчеркивается, что белорусская сторона настоятельно призывает все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность. В МИД заметили: единственное устойчивое решение — это дипломатический путь, а также соблюдение международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года.
Ранее МИД сказал белорусам воздержаться от поездок в Израиль и Иран.
Тем временем постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков сказал, что Беларусь и США обсуждают решение по санкциям.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Келлогу, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.