МИД Беларуси отреагировал на сообщения об ударах США по ядерным объектам Ирана

В Министерстве иностранных дел заявили, что для Беларуси как страны, которая пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС, абсолютно понятны те тяжелейшие последствия, «к которым могут привести бомбардировки ядерных объектов на территории Ирана». Уточняется, что данные объекты находятся под контролем МАГАТЭ.