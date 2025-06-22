Борьба с гепатитом С: Египет продолжает помогать Узбекистану

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкент из Шарм-эль-Шейха прибыла четвертая в 2025 году партия препарата от гепатита С «Софосбувир-400мг», сообщает ИА «Дунё».
В соответствии с Национальной программой по ликвидации гепатита С в Узбекистане к 2030 году, лекарственные средства распределят среди пациентов НИИ вирусологии министерства здравоохранения республики.
По данным Посольства РУз в Каире, правительство Египта уже отправило в Узбекистан 12,4 тонны «Даклатасвира» и «Софосбувира» — лекарств, используемых для лечения гепатита С, 27 партиями в течение 2023−2024 годов. Общая стоимость этих препаратов — $1,4 млн.
По подсчетам экспертов, препараты от гепатита С, предоставляемые египетским правительством, помогают экономить средства госбюджета. В свою очередь, это позволит увеличить объемы скрининга населения Узбекистана на предмет выявления гепатита, скрытых вирусов и полностью ликвидировать это заболевание к 2030 году.
Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с вирусами гепатита «В» и «С». В 2020 году он стал первой страной, избавившейся от вирусного гепатита С, благодаря национальной инициативе по искоренению этого инфекционного заболевания, которая завершилась в апреле 2019 года.