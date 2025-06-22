Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касым-Жомарт Токаев проведет расширенную коллегию правоохранительных органов

Завтра под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенная коллегия правоохранительных органов, сообщил Советник — Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай. Об этом передает агентство Kazinform.

Источник: Акорда

В заседании примет участие руководство Правительства Республики Казахстан, Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции.