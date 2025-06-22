«Беларусь и США находятся в контакте по многим вопросам». Глава КГБ Тертель рассказал о контактах Лукашенко с США и другими странами

Глава КГБ Иван Тертель рассказал о контактах президента Беларуси Александра Лукашенко с Соединенными Штатами Америки и другими странами, а также раскрыл уровень этого общения. Об этом пишет БелТА.
Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель 20 июня принимал участие во встрече Александра Лукашенко со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.
«Это мероприятие, которое было на днях, только одно из очень-очень многих. Контакты у главы государства, в том числе на самом высоком, на высоком уровне с другими странами есть. И их много. И, конечно, пока не время о них говорить. Но со временем мы расскажем», — отметил председатель КГБ.
Говоря о состоявшейся встрече с представителями команды американского президента Дональда Трампа, Тертель отметил, что ей предшествовала системная работа, которая длилась более года. Перед общением с генералом Келлогом Лукашенко проводил встречи с рядом представителей администрации США, в центре которых была как внутренняя, так и международная повестка. А отметив статус Келлога как особого доверенного лица Трампа, глава КГБ подчеркнул:
«Это свидетельствует о том, что Республика Беларусь и США находятся в контакте по многим вопросам, о которых я не хотел бы говорить. Но обсуждение которых способно привести к решению проблем во многих регионах. И, в частности, там, где мы с вами живем».
Что касается общений с представителями других государств, Тертель заметил:
«Думаю, что время потом будет показать и другие аспекты. Но с американской стороной вот такого результата мы достигли».
Председатель Комитета государственной безопасности также сказал, что Беларусь делает все возможное, «чтобы достичь консенсуса, чтобы снизить уровень эскалации».
Напомним, мы писали, что Лукашенко встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Также глава Беларуси сказал представителю Трампа, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог. Еще президент отметил, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.
Мы также рассказывали, что заместитель спецпосланника президента США заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа. Ранее же пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал Тихановского, внесенного в список причастных к терроризму. Также Эйсмонт заявила, что Лукашенко и посланник Трампа Келлог говорили о том, что волнует мир.