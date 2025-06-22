«Беларусь и США находятся в контакте по многим вопросам». Глава КГБ Тертель рассказал о контактах Лукашенко с США и другими странами

«Это мероприятие, которое было на днях, только одно из очень-очень многих. Контакты у главы государства, в том числе на самом высоком, на высоком уровне с другими странами есть. И их много. И, конечно, пока не время о них говорить. Но со временем мы расскажем», — отметил председатель КГБ.