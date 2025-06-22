Вице-президент США назвал «самоубийственное» решение для Ирана

По словам вице-президента, американский президент США Дональд Трамп еще в середине мая пришел к выводу, что переговоры с Ираном ни к чему не ведут, и направил непублично ультиматумы. «И в конце концов мы решили сами уничтожить [объект] в Фордо и некоторые другие объекты», — сказал он.