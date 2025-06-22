Пойсик: При СССР Молдова была в авангарде развития

Темпы развития МССР опережали в разных сферах средние показатели Союза. Однако с обретением независимости ситуация изменилась. Экономика страны столкнулась с резким падением, последствия которого до сих пор ощущаются. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова доктор экономических наук Михаил Пойсик.
«После 1991 года, когда была подписана Алма-Атинская декларация и создано СНГ, ситуация кардинально изменилась. Вместо ожидаемых позитивных изменений, мы столкнулись с падением инвестиций — до 27% от уровня 1990 года. Если раньше мы были в авангарде, то теперь оказались на задворках», — рассказал Пойсик.
Экономист считает, что в настоящий момент ситуация продолжает ухудшаться. По его словам, более трети производственных мощностей утрачены, животноводство сократилось на 44%, половина предприятий остаются убыточными.
«Ситуация с железными дорогами также тревожит: наблюдается резкое сокращение как грузовых, так и пассажирских перевозок. Это свидетельствует о глубоком кризисе в транспортной инфраструктуре», — заявил собеседник.
Пойсик считает, что граждане Молдовы должны осознать эти вызовы и работать над восстановлением экономической стабильности, чтобы вернуть страну на путь роста и развития.
Напомним, ранее Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Молдовы на 2025 год — с 3,8% до 0,9%, а на 2026 год — с 4,2% до 2,8%. А МВФ прогнозирует, что экономика Молдовы в текущем году вырастет всего на 0,6% — это самый низкий показатель среди стран региона. В 2024 году экономический рост в Молдове составил 0,1% вместо ожидаемых 2,8%.