Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ударов США по Ирану

Запрос на заседание подала иранская сторона после того, как в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил об атаках на три иранских ядерных объекта, включая завод Фордо по обогащению урана. По словам господина Трампа, ключевые объекты, связанные с иранской ядерной программой, были «полностью уничтожены».