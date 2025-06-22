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Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ударов США по Ирану

Совет Безопасности ООН в 22:00 мск по запросу Ирана проведет экстренное заседание. Темой обсуждения станут удары США по ядерным объектам Исламской Республики. Об этом сообщило постоянное представительство России при ООН.

Источник: Reuters

Запрос на заседание подала иранская сторона после того, как в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил об атаках на три иранских ядерных объекта, включая завод Фордо по обогащению урана. По словам господина Трампа, ключевые объекты, связанные с иранской ядерной программой, были «полностью уничтожены».

Иранское агентство Fars, напротив, пишет о частичном повреждении объекта в Фордо. В МАГАТЭ подтвердили, что выбросов радиации после ударов США не зафиксировано.

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