Тертель: при участии Беларуси уже осуществлено 38 обменов между Украиной и РФ

МИНСК, 22 июн — Sputnik. При содействии Беларуси уже осуществлено 38 обменов между Россией и Украиной, сообщил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.
«Обменные операции начались, насколько я помню, 21 сентября 2022 года — была проведена первая операция», — сказал Тертель.
После чего уточнил, что с этой даты было проведено 38 обменных операций, в результате которых осуществлялись обмены военнопленными, гражданскими лицами, детьми с одной и с другой стороны, воссоединялись семьи. Был и обмен телами погибших.