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Тертель: при участии Беларуси уже осуществлено 38 обменов между Украиной и РФ

За проведение обменов белорусской стороне высказывали благодарность как со стороны России, так и Украины.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

МИНСК, 22 июн — Sputnik. При содействии Беларуси уже осуществлено 38 обменов между Россией и Украиной, сообщил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

«Обменные операции начались, насколько я помню, 21 сентября 2022 года — была проведена первая операция», — сказал Тертель.

После чего уточнил, что с этой даты было проведено 38 обменных операций, в результате которых осуществлялись обмены военнопленными, гражданскими лицами, детьми с одной и с другой стороны, воссоединялись семьи. Был и обмен телами погибших.