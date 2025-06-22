Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран

В документе:
Решительно осуждаются атаки США на иранские ядерные объекты, которые находятся под мониторингом МАГАТЭ.
Подчеркивается, что эти удары представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности. Россия, КНР и Пакистан требуют немедленного и безоговорочного прекращения огня и подчеркивают обязательство всех сторон защищать гражданское население в соответствии с международным правом. Москва, Пекин и Исламабад призывают к дипломатическому урегулированию. Предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену всех многосторонних и односторонних санкций.
Источник отметил, что, как ожидается, Совет Безопасности не будет голосовать по проекту в воскресенье, когда пройдет заседание из-за ударов США по Ирану.
Атака США на Иран
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп назвал целью американской атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана.
Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены. При этом в Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время, пока рано говорить о том, какие ядерные возможности остались у Тегерана. Тем не менее Штаты предварительно считают достигнутыми цели по разрушению возможностей на ядерном объекте Фордо. Но, как передает Tasnim, ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения. США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
МИД Исламской Республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают «особую обеспокоенность».США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли. Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал атаку опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.