Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран

Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены. При этом в Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время, пока рано говорить о том, какие ядерные возможности остались у Тегерана. Тем не менее Штаты предварительно считают достигнутыми цели по разрушению возможностей на ядерном объекте Фордо. Но, как передает Tasnim, ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения. США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.