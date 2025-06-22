Глава КГБ Беларуси Тертель назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Лукашенко

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом страны Александром Лукашенко. Слова главы КГБ приводит БелТА.
Напомним, мы рассказывали, что после встречи президента Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом 20 июня стало известно, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Затем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал, в частности, Сергея Тихановского, внесенного в список причастных к терроризму.
А говоря о помиловании белорусских и иностранных граждан, Иван Тертель заметил:
«Многие из этих лиц осуждены за преступления, связанные со шпионажем против нашего государства, совершением преступлений в сфере обеспечения безопасности Республики Беларусь, в сфере работы на иностранные спецслужбы».
Также глава КГБ подчеркнул особый характер решения о помиловании:
«Жест доброй воли — глава государства принял решение. Среди этих 14 лиц, переданных буквально на днях по просьбе американской стороны, есть большое количество лиц, задержанных за шпионскую деятельность на нашей территории. Это граждане Польши, Латвии, некоторых других государств. Это жест доброй воли».
При этом Тертель добавил:
«Мы посмотрим, как ответит другая сторона. Но не расслабляемся, работаем, обеспечиваем безопасность нашего государства».
Также глава КГБ Беларуси рассказал о контактах Лукашенко с США и другими странами, а еще раскрыл детали подготовки решения о помиловании 14 заключенных.
Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко 20 июня встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Также глава Беларуси сказал представителю Трампа, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог. Еще президент отметил, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.
Мы также рассказывали, что пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко и посланник Трампа Келлог говорили о том, что волнует мир. А еще глава Беларуси на встрече с представителями властей США назвал Трампа открытым президентом.