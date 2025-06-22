Рубио недоволен, что Арагчи едет в Россию, а не на переговоры с США

Он в очередной раз подтвердил, что США настаивают на том, чтобы Иран не имел возможности заниматься обогащением урана. Однако в наличии в целом гражданской ядерной программы Вашингтон Тегерану не отказывает, уточнил Рубио. «В конце концов, мы хотим иметь с ними (иранцами — прим. ТАСС) соглашение, дипломатическое соглашение, в рамках которой они могут обладать гражданской ядерной программой, но не занимаются обогащением [урана] и не располагают [расщепляющимися] материалами оружейного уровня или мощностями оружейного уровня», — подчеркнул госсекретарь.