Рубио недоволен, что Арагчи едет в Россию, а не на переговоры с США

«Я видел, что министр иностранных дел вместо того, чтобы встречаться со [спецпосланником американского лидера] Стивом Уиткоффом, направляется в Москву, чтобы встречаться с [президентом России Владимиром] Путиным», — сказал глава внешнеполитического ведомства США в эфире телеканала CBS News.
При этом Рубио признал, что не может выдвинуть никаких содержательных возражений против переговоров главы МИД Ирана в России. «Речь идет о заблаговременно запланированной встрече, это нормально, они (иранцы — прим. ТАСС) могут ехать и встречаться», — заявил шеф американской дипломатии.
Он в очередной раз подтвердил, что США настаивают на том, чтобы Иран не имел возможности заниматься обогащением урана. Однако в наличии в целом гражданской ядерной программы Вашингтон Тегерану не отказывает, уточнил Рубио. «В конце концов, мы хотим иметь с ними (иранцами — прим. ТАСС) соглашение, дипломатическое соглашение, в рамках которой они могут обладать гражданской ядерной программой, но не занимаются обогащением [урана] и не располагают [расщепляющимися] материалами оружейного уровня или мощностями оружейного уровня», — подчеркнул госсекретарь.
Как заявил ранее на пресс-конференции в Стамбуле Арагчи, он рассчитывает в понедельник встретиться в Москве с Путиным. Как отметил министр, «Россия — друг Ирана», стороны связывает «стратегическое партнерство». По слова Арагчи, он ожидает серьезных консультаций в Москве.