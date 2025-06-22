Глава КГБ Тертель заявил о проведении уже 38 обменов военнопленными и гражданскими лицами между Россией и Украиной при содействии Беларуси

«Мы делаем все необходимое, чтобы человек остался жив. Используем весь потенциал нашей медицинской системы. Никто из поступивших раненых не ушел из жизни», — сказал глава КГБ, добавив, что пациентов в республике лечат до времени, когда их можно транспортировать.