Глава КГБ Тертель заявил о проведении уже 38 обменов военнопленными и гражданскими лицами между Россией и Украиной при содействии Беларуси

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил о проведении 38 обменов военнопленными и гражданскими лицами между Россией и Украиной при содействии Беларуси. Об этом пишет БелТА.
По словам Тертеля, обменные операции начались с 21 сентября 2022 года. За 38 раз проходили как обмены военнопленными, так гражданскими лицами и детьми с российской и украинской сторон.
«Проводилось воссоединение семей. К сожалению, обмен телами погибших», — сказал глава КГБ. Последнее, отметил глава Комитета госбезопасности, не просто тяжелая работа для участников операций по обмену со стороны Беларуси, но и большая нагрузка в психологическом плане.
Отметил Иван Тертель и обмены получившими тяжелые ранения. Часть из них предварительно, до обменной операции, получают лечение в Беларуси. Это становится поводом для благодарности белорусской стороне как от России, так и от Украины.
Тертель особо отметил, что иногда люди поступают с ранениями, при которых находятся буквально на грани жизни и смерти.
«Мы делаем все необходимое, чтобы человек остался жив. Используем весь потенциал нашей медицинской системы. Никто из поступивших раненых не ушел из жизни», — сказал глава КГБ, добавив, что пациентов в республике лечат до времени, когда их можно транспортировать.
Также Иван Тертель рассказал, что белорусские врачи квалифицированно оказывают помощь на самом высоком уровне, не считаясь с личным временем и нагрузками, а также уточнил, где проходят лечение раненые:
«Приграничные больницы, и не только приграничные, у нас загружены этим контингентом в том числе».
К слову, не так давно пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Беларусь обеспечивает обмен пленными России и Украины.
Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Беларуси Александром Лукашенко. Также Тертель рассказал о контактах Лукашенко с США и другими странами, а еще раскрыл детали подготовки решения о помиловании 14 заключенных.
Напомним, мы рассказывали, что после встречи президента Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом 20 июня стало известно, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Затем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал, в частности, Сергея Тихановского, внесенного в список причастных к терроризму.