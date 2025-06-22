Глава КГБ Тертель назвал четыре принципа Лукашенко при проведении обменов между Россией и Украиной при содействии Беларуси

Председатель Комитета госбезопасности сообщил про 38 обменов между Россией и Украиной при содействии Беларуси. По его словам, данные мероприятия проводятся по поручению Лукашенко, а КГБ занимается оргвопросами и координирует взаимодействие с другими структурами республики. Также, отметил Тертель, при определении подходов к обменам Александр Лукашенко назвал четыре важных принципа.