Глава КГБ Тертель назвал четыре принципа Лукашенко при проведении обменов между Россией и Украиной при содействии Беларуси

Глава КГБ Иван Тертель назвал четыре принципа, обозначенных президентом Александром Лукашенко, при проведении обменов между Россией и Украиной при содействии Беларуси. Об этом пишет БелТА.
Председатель Комитета госбезопасности сообщил про 38 обменов между Россией и Украиной при содействии Беларуси. По его словам, данные мероприятия проводятся по поручению Лукашенко, а КГБ занимается оргвопросами и координирует взаимодействие с другими структурами республики. Также, отметил Тертель, при определении подходов к обменам Александр Лукашенко назвал четыре важных принципа.
Первый касается того, что среди участников обменных операций с обеих сторон нет чужих для Беларуси людей. Второй принцип — понимание, поскольку происходящее является трагедией и болью конкретных людей, включая детей, женщин и стариков, и семей.
Третьим принципом стало обязательное выполнение Беларусью всех просьб от сторон к республике как организатору процесса. А четвертым — создание максимально благоприятных условий. Для этого сам президент принял решения, значительно упрощающие процедуру обмена.
Ранее глава КГБ Беларуси Тертель назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Также глава КГБ Беларуси Тертель рассказал о контактах Лукашенко с США и другими странами, а еще раскрыл детали подготовки решения о помиловании 14 заключенных.